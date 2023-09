Feuer bei Bösendorfer blieb lange unbemerkt

Das Feuer war am Dienstag vermutlich schon in den Nachmittagsstunden unbemerkt in dem Archivgebäude der Fabrik ausgebrochen. Ab 15 Uhr soll der letzte Mitarbeiter den Bereich verlassen haben. Der Brand dürfte laut Ermittlern zunächst unbemerkt vor sich hin gelodert haben. Vermutlich angefacht durch Sauerstoff hat sich das Feuer dann am Abend ausgebreitet und ist um 22.30 Uhr von Augenzeugen bemerkt worden.

Das gesamte Objekt brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Feuerwehr konnte das daneben liegende Produktionsgebäude vor den Flammen retten.

Die Geschichte des in Wien gegründeten Traditionsbetriebes geht ins Jahr 1828 zurück. Seit dem Jahr 1973 fertigt die Firma ihre weltbekannten Klaviere in Wiener Neustadt – rund 300 Stück pro Jahr. 2010 wurden auch die Verwaltung und der Verkauf nach NÖ verlegt und das alte Fabriksgebäude in Wien aufgelassen.