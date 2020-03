Brand in siebenstöckigen Hochhaus in NÖ: Keine Verletzten

Kurz nach 1 Uhr wurden in der Nacht auf Mittwoch die Feuerwehren Höflein an der Hohen Wand, Grünbach Schrattenbach, Willendorf und Maiersdorf zu einem Brandeinsatz nach Höflein (Bezirk Bruck/ Leitha) alarmiert. Ein Wohnungsbesitzer eines Hochhauses meldete Brandrauch im oberen Bereich des Stiegenhauses eines siebenstöckigen Hochhauses. Da sich der Einsatzort in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrhauses Höflein befand, waren die ersten Einsatzkräfte binnen kurzer Zeit vor Ort.

Bereits von Beginn an waren auf dem Flachdach des Hauses offene Flammen sichtbar. Seitens des Einsatzleiters der FF Höflein wurde umgehend der Hubsteiger der FF Ternitz St. Johann nachgefordert, um eine Evakuierung der oberen Wohnungen mit dem Hubretter zu unterstützen.