Brand in Mehrparteienhaus im Bezirk Wiener Neustadt

In einem Mehrparteienhaus in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Stefanitag in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. Die Helfer standen über längere Zeit hinweg im Einsatz, teilte die örtliche Freiwillige Feuerwehr mit.

Verletzt wurde niemand. Mehrere Einheiten des Objekts wurden stark beschädigt und waren vorerst unbewohnbar.

