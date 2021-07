Großbrand in einer Betriebshalle

In der Betriebshalle einer Firma in Gaming (Bezirk Scheibbs, NÖ) ist am Montag um 4 Uhr früh Feuer ausgebrochen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Neun Feuerwehren standen im Löscheinsatz. Anfangs war die Situation sehr angespannt, da sich neben der Halle ein hochexplosiver Acetontank befand. Die Einsatzkräfte mussten den Tank mit Wasser kühlen. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt.

Als Brandursache vermutet man ein Maschinenschaden. Das Objekt dürfte total zerstört worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Millionen Euro. Die Löscharbeiten werden bis Nachmittag andauern.