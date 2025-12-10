Niederösterreich

Brand in Holzbetrieb: Feuerwehren verhinderten Großbrand in Öhling

Feuer in Holzbetrieb
Acht Feuerwehren rückten zur Brandbekämpfung an. Das Feuer war in Absauganlage ausgebrochen.
Von Wolfgang Atzenhofer
10.12.25, 07:09
Feuer in einer Absauganlage in einem Holzverarbeitungsbetrieb in Öhling war am Dienstagmittag der Grund für einen Großalarm für die Feuerwehren im Raum Amstetten. Acht Wehren wurden über einen Alarm der Kategorie B3 zum Brandobjekt beordert.

Acht Feuerwehren wurden aufgrund des heiklen Brandobjekts alarmiert.

Die Gefahrenmeldeanlage in dem Betrieb, der sich auf die Palettenerzeugung spezialisiert ist, hatte zum Glück rechtzeitig angeschlagen.

Erste Löschversuche durch den Betriebsinhaber verhinderten ein sofortiges Übergreifen des Feuers auf die Produktionsgebäude. Gleich nach dem Eintreffen nahmen die ersten Einsatzkräfte die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz in Angriff.

Hubsteigereinsatz 

Zur Bekämpfung und Kühlung der Isolierung zwischen den Blechpaneelen wurde das Dach durch die Feuerwehr Amstetten mithilfe des Hubsteigers geöffnet. 

Löschangriff über das Dach.

Weiters errichteten die Einsatzkräfte eine Löschleitung vom angrenzenden Fluss Url. Der Brand konnte dann rasch gelöscht und vermutlich ein Großbrand verhindert werden.  

Brand in Holzbetrieb.

Per Hubsteiger konnte das Feuer von oben optimal bekämpft werden.

Nach zweieinhalbstündigem Einsatz konnten die Feuerwehren in ihre Zentralen einrücken. Wobei man rund eine Stunde nach Einsatzende die Brandstelle vorsichtshalber nochmals mit einer Wärmebildkamera überprüfte, um sicher zu stellen, dass sich keine neuen Brandherde gebildet haben, berichtet die Feuerwehr Mauer-Öhling.  

Im Einsatz standen neben der Ortsfeuerwehr Mauer-Öhling, die Freiwilligen Feuerwehren Amstetten, Oed, Sindelburg, Aschbach-Markt, Ulmerfeld-Hausmening und Greinsfurth. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

