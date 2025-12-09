Brand auf Bauernhof im Bezirk Wiener Neustadt forderte Feuerwehren

Ein Wohnhausbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Bad Schönau (Bezirk Wiener Neustadt-Land) beschäftigte am Dienstagabend die Freiwilligen Feuerwehren Bad Schönau, Kirchschlag, Krumbach, Weißes Kreuz, Hochneukirchen und Ungerbach.

Im Keller des Hauses war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das von den Einsatzkräften aber unter Kontrolle gebracht werden konnte.