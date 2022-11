Bonus für Pflegekräfte wird nur von Niederösterreich aufgestockt

Pflegekräfte bekommen im Dezember eine Bonuszahlung. Der im Rahmen der Pflegereform angekündigte Gehaltsbonus seitens des Bundes wird für heuer rund 2.000 Euro betragen. Die Bundesländer können diesen Betrag aufstocken - davon wird aber nur das sich bereits im Vorwahlkampf befindliche Niederösterreich Gebrauch machen. Alle andere Bundesländer wollen diese Möglichkeit nicht nützen.

Der Bund hat einen Gehaltszuschuss für Angehörige der Pflegeberufe für heuer und das kommende Jahr beschlossen. Der Bonus für heuer beträgt rund 2.000 Euro brutto und soll mit dem Dezember-Gehalt ausgezahlt werden. Im Laufe des nächsten Jahres soll diese Prämie dann in eine "kollektivvertragliche monatliche Auszahlungsform" übergeführt werden. Die Länder können diesen Sockelbetrag erhöhen, allerdings will dies heuer nur Niederösterreich tun.

500 Euro oben drauf in Niederösterreich

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kündigte an, dass das Land, in dem am 29. Jänner gewählt wird, an über 23.000 Pflege- und Betreuungskräften eine zusätzliche steuerfreie Prämie in Höhe von 500 Euro auszahlen werde. Dafür nehme man rund zehn Millionen Euro in die Hand.

Die anderen Länder schließen sich dem nicht an und verweisen zum Teil auf einen Beschluss der Sozialreferenten. So betonte in der Steiermark der Sprecher von Gesundheits- und Pflegelandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP): "Wir bemühen uns in Absprache mit den Bundesländern um Einheitlichkeit". Diese Vorgehensweise sei auch so bei der Konferenz der Soziallandesreferentinnen und -referenten im September beschlossen worden, lautete die Begründung.