Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte Samstagabend ins Cine Nova Center in Wiener Neustadt an. Nach einer telefonischen Bombendrohung gegen 19.30 Uhr wurde das Kinocenter geräumt. Spezialkräfte der Polizei durchsuchten das Gebäude mit Hilfe von Sprengstoffspürhunden.

Derzeit läuft der Einsatz noch, mehr Infos waren vorerst nicht bekannt.