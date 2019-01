Bohrungen nach Erdgas in Klosterneuburg: Rütteln im Konvoi

Drei Vibrationsfahrzeuge bleiben alle paar Meter für kurze Zeit stehen, rütteln am Boden und fahren dann wieder weiter. Währenddessen kontrollieren Mitarbeiter am Rande davon, wie stark die Schwingungen sind, die ausgesendet werden und wie stark die angrenzenden Häuser davon betroffen sind. So geht die OMV derzeit nördlich von Wien in Niederösterreich und im östlichen Weinviertel bei ihrer Suche nach Erdgas vor.

Zuletzt war sie in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) unterwegs. Die Arbeit im Stadtgebiet ist bereits erledigt, derzeit wird im Gemeindegebiet weiter gemessen. Haben die Vibrationsfahrzeuge zuletzt in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) für Aufregung gesorgt, gab es bei Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ( ÖVP) keine Beschwerden: „Schäden an Gebäuden wurden keine gemeldet. Es gab aber zahlreiche Anfragen, was da gemacht wird, die haben wir alle weitergeleitet“, sagt er.