Bluttat im Bezirk Hollabrunn: Frau tot

In Waitzendorf, im Bezirk Hollabrunn, kam es heute Donnerstag zu einer Bluttat. Eine Frau wurde getötet. Laut Polizei wurde bereits ein Verdächtiger festgenommen. "Eine umfassende Pressekonferenz zu dieser Tat und auch zur Bluttat in Schwechat am gestrigen Mittwoch, gibt es um 16 Uhr in Korneuburg", erklärt Johann Baumschlager, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Frau soll mit einer Stichwaffe getötet worden sein. Aktuell sind die Beamten der Landespolizeidirektion am Weg zum Tatort, um die Ermittlungen aufzunehmen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert