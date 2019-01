Bluttat an 16-Jähriger: Sicherheitsgipfel aller Behörden

Heute wird die 16-jährige Manuela in Wiener Neustadt zu Grabe getragen. Drei Wochen nach dem Mord an dem jungen Mädchen beruft die Stadt Wiener Neustadt einen Sicherheitsgipfel ein. Bürgermeister Klaus Schneeberger ( ÖVP) und Sicherheitsstadtrat Philipp Gerstenmayer ( FPÖ) haben für den 11. Februar Vertreter des Magistrats, der Polizei, Staatsanwaltschaft und des Gerichts zu einer Gesprächsrunde ins Rathaus geladen.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Gewalt in der Familie und gegen Frauen, die polizeilichen Schutzzonen, der Bahnhofsbereich und Informationsaustausch zwischen Behörden, hieß es am Donnerstag. „Wr. Neustadt ist und bleibt leider ein Hotspot in Sachen Kriminalität“, sagen Schneeberger und Gerstenmayer. Dies habe nicht zuletzt auch der Mord an dem 16-jährigen Mädchen unter Beweis gestellt.