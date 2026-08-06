Urlaubszeit: Blutkonserven schrumpfen, Spender dingend gesucht
Derzeit ist die Versorgung noch gesichert. Jedoch sind die Blutreserven in NÖ im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringen, die Lagerbestände liegen unter dem Normalwert.
Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt - das sind rund 1.000 Konserven täglich. Auch wenn derzeit alle Blutgruppen benötigt werden, wird die seltene Blutgruppe 0 negativ besonders gebraucht: Nur rund zehn Prozent der Bevölkerung besitzen diese Blutgruppe.
Urlaubszeit mindert Spendenbereitschaft
Besonders in den Sommermonaten gehen die Blutspenden zurück, da viele Menschen auf Urlaub sind. Dadurch kommen weniger Spender zu den Blutabnahmen. Die Lage sei derzeit noch nicht alarmierend, die Blutversorgung müsse jedoch jederzeit gesichert sein, sagt Peter Völkl, kaufmännischer Leiter der Blutspendezentrale in der Ostregion. „Blutspende ist ein Geschenk an einen anderen Menschen, der es gerade braucht. Blut kann bis heute nicht künstlich hergestellt werden.“
Hohe Sommertemperaturen sind grundsätzlich kein Grund, auf eine Blutspende zu verzichten. Wer ausreichend gegessen und getrunken hat, kann auch an heißen Tagen bedenkenlos Blut spenden. Es gibt jedoch Ausschlussgründe, etwa nach einem Aufenthalt in tropischen Ländern sowie in Malariagebieten. Auch Autoimmunerkrankungen - wie Multiple Sklerose sowie Asthma oder Diabetes mit Dauermedikation - schließen Personen von einer Blutspende aus. Ebenso ist ein Zeckenbiss ein Ausschlusskriterium. Die Wartefrist für eine Blutspende wurde hier aber von acht auf vier Wochen verkürzt.
Engpässe verhindern
Ein gut gefülltes Blutlager reicht aus, um den Bedarf für rund zwei Wochen abzudecken. Um dies sicherzustellen, arbeitet vor allem die Ostregion eng zusammen. Darüber hinaus koordiniert das Österreichische Rote Kreuz bei außergewöhnlichen Ereignissen die Verteilung von Blutkonserven bundesweit.
Zudem setzt das Rote Kreuz verstärkt darauf, neue Erstspenderinnen und Erstspender zu gewinnen und sie langfristig für regelmäßige Blutspenden zu begeistern. Die nächste Möglichkeit zum Blutspenden besteht beispielsweise am Donnerstag in Pottendorf oder Vösendorf. Weitere Termine sind unter www.blut.at zu finden.
Kommentare