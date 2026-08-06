Urlaubszeit: Blutkonserven schrumpfen, Spender dingend gesucht

Derzeit ist die Versorgung noch gesichert. Jedoch sind die Blutreserven in NÖ im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringen, die Lagerbestände liegen unter dem Normalwert.

Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt - das sind rund 1.000 Konserven täglich. Auch wenn derzeit alle Blutgruppen benötigt werden, wird die seltene Blutgruppe 0 negativ besonders gebraucht: Nur rund zehn Prozent der Bevölkerung besitzen diese Blutgruppe.

Urlaubszeit mindert Spendenbereitschaft

Besonders in den Sommermonaten gehen die Blutspenden zurück, da viele Menschen auf Urlaub sind. Dadurch kommen weniger Spender zu den Blutabnahmen. Die Lage sei derzeit noch nicht alarmierend, die Blutversorgung müsse jedoch jederzeit gesichert sein, sagt Peter Völkl, kaufmännischer Leiter der Blutspendezentrale in der Ostregion. „Blutspende ist ein Geschenk an einen anderen Menschen, der es gerade braucht. Blut kann bis heute nicht künstlich hergestellt werden.“