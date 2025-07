Blaulicht für Tierretter: SPÖ in NÖ macht weiter Druck

Für eine "Blockade“ dieser Forderung durch den für Verkehrsfragen zuständigen LH-Stellvertreter Udo Landbauer und seiner FPÖ-Regierungskollegin Susanne Rosenkranz , die für den Tierschutz verantwortlich ist, habe er kein Verständnis, sagt Hergovich. Unterstützung holt er sich von der Nationalrätin und SPÖ-Tierschutzsprecherin Petra Tanzler . Rasches Handeln sei gefordert, um in NÖ die gesetzlichen Voraussetzungen an die Bundesländer Salzburg, Oberösterreich und Wien anzupassen, fordern die SPÖ-Politiker.

Unfallzeit

"Jetzt im Sommer kommt vieles zusammen: Hitze, lange Urlaubsstaus, viele Tiere in Not – und ein System, das bei der Tier-Rettung nicht funktioniert, wie es sollte. Während Kehrmaschinen mit Blaulicht an Staus vorbeifahren, stehen Tierrettungen wie normale Pkw im Stau, obwohl es oft um Leben oder Tod geht. Das ist absurd und gefährlich!“, so Hergovich. Einsatzkräfte müssten oft am Unfallort mit beteiligten Tieren länger verharren, weil die Tierrettung im Stau feststecke.