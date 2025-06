Unnötiges Leiden: SPÖ fordert Blaulichterlaubnis für rasche Tierrettereinsätze in NÖ

Verletzte und in Not geratene Tiere erleiden in Niederösterreich längere Qualen und größeres Leid als in anderen Bundesländern, wo es den Tierrettern erlaubt ist, mit Blaulichtfahrzeugen schneller an den Einsatzort zu gelangen.

In einer gemeinsamen Initiative mit ehrenamtlichen Tierrettern verlangt SPÖ-Landesrat Sven Hergovich eine Novellierung der "überalterten“ gesetzlichen Bestimmungen für derartige Blaulichteinsätze.