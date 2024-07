Grausam: Extremer Anstieg von ausgesetzten Tieren in Wien

Leider nahm die Katzenmutter – offensichtlich durch den enormen Stress, dem sie ausgesetzt war – ihre neugeborenen Kitten nicht an. Eines der beiden überlebte leider nicht. Das andere Kätzchen wird derzeit in einem Inkubator gehalten und von Hand gefüttert. Die Tierärzte kämpfen um das Leben des unschuldigen Wesens.

Auch Katze Sky wurde auf grausame Weise ihrem Schicksal überlassen. Bei der hochsommerlichen Hitze wurde die circa achtjährige Katzendame in einer zugeklebten Transportbox an einem Badeteich in der Donaustadt gefunden. Auch sie befindet sich nun im Tiequartier Wien und wartet auf ein neues Zuhause, in dem sie die Liebe bekommt, die sie verdient.