Alois Schwarz neuer Bischof von St. Pölten

Es war vermutet worden, dass rund um Pfingsten der neue Bischof für die Diözese St. Pölten in Niederösterreich feststehen wird. Jetzt dürfte tatsächlich im Vatikan eine Entscheidung gefallen sein. So soll bereits Anfang der Woche die Bundesregierung verständigt worden sein, wer Bischof Klaus Küng nachfolgen wird. Und da dürfte die Wahl auf den derzeitigen Kärntner Bischof Alois Schwarz gefallen sein. Bischof Schwarz ist gebürtiger Niederösterreicher und war vor seinem Wechsel nach Klagenfurt Weihbischof in der Erzdiözese Wien gewesen.

Eingereicht hatte St. Pöltens Bischof Klaus Küng seinen Rücktritt anlässlich seines 75. Geburtstages bereits im Jahr 2015. Seine Amtszeit war daraufhin vom Papst verlängert worden. Mit dem Zusatz "nunc pro tunc" (jetzt für später). Also bis zu jenem Tag, an dem ein neuer Bischof für St. Pölten ernannt wird. Bischof Küng war seit dem Jahr 2004 an der Spitze der Diözese St. Pölten gestanden, nachdem er davor wegen der Vorkommnisse rund um Bischof Kurt Krenn als Visitator in der Landeshauptstadt geholt worden war.