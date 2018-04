Bischof Küng zu Abschiebungen: „Das Augenmaß nicht verlieren!“

Junge Flüchtlinge.

Bei einem Besuch in einer Schulklasse für Flüchtlinge äußerte Bischof Klaus Küng sein Bedauern, dass gut integrierte Personen das Land verlassen müssen. Genau am Freitag, als die groß angelegte Abschiebewelle des Innenministeriums öffentlich bekannt wurde, besuchte Diözesanbischof Klaus Küng mit dem Direktor der Caritas Niederösterreich, Hannes Ziselsberger, eine Flüchtlingsklasse in St. Pölten. Fast schon als mahnendes Zeichen gegen die aktuellen Maßnahmen der Regierung. Der Bischof richtete deswegen gemeinsam mit der Caritas einen Appell an Gesellschaft und Politik, „das Augenmaß nicht zu verlieren“.

Die Abschiebungen waren auch Thema beim Gespräch mit den jungen Schülerinnen und Schülern der Übergangsklasse. Einige Jugendliche sind von Abschiebungen betroffen. Entweder, weil sie sich selbst in einem laufenden Asylverfahren befinden und jederzeit mit einem negativen Bescheid rechnen müssen. Oder weil sie miterleben mussten, wie Mitschüler und Freunde von heute auf morgen außer Landes gebracht worden sind.