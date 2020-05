Bio-Firma Sonnentor steigert Umsatz

Beim Waldviertler Bio-Unternehmen Sonnentor mit Hauptsitz in Sprögnitz, Bezirk Zwettl, wächst nicht nur die "Freude", wie es im Firmenslogan heißt, sondern auch der Umsatz. Dieser konnte im Geschäftsjahr 2014/15 sowohl in Österreich als auch bei der Tochterfirma in Tschechien gesteigert werden. 33,4 Millionen Euro hierzulande seien ein Plus von neun Prozent gewesen. 7,7 Millionen Euro in Tschechien hätten mehr als zehn Prozent bedeutet, teilte die Firma am Donnerstag mit. 260 bzw. 90 Mitarbeiter seien beschäftigt, 35 neue Arbeitsplätze seien alleine im Vorjahr geschaffen worden.