Biergenuss aus Frauenhand

Eine 0,5 Liter Flasche Bier kostet 1,50 Euro. Die etwas kleineren Flaschen kommen auf 1,30 € pro Stück. Erhältlich sind die Bierspezialitäten direkt ab Hof oder jeden Donnerstag und Samstag am St.Pöltener Markt am Domplatz. Dort können die Biersorten auch verkostet werden. Interessierte aus der Region können das Bier auch bei ADEG in Loosdorf und bei Spar in Kilb kaufen. In der Umgebung von Gerolding bieten die Willachs auch einen Lieferservice an. Allerdings nur bei Abnahme von größeren Mengen.