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Veranstaltung

Lesen, staunen, erleben: NÖ Bibliotheken laden zur Festivalwoche

Mehr als 200 Veranstaltungen machen Bibliotheken im ganzen Land zu lebendigen Kulturorten für Familien.
12.05.2026, 14:23

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Eine Frau liest einer Gruppe von Kindern in einer Bibliothek vor.

Niederösterreich verwandelt sich Anfang Juni erneut in ein großes Leseland: Von 8. bis 14. Juni 2026 findet das Bibliotheken Festival Niederösterreich 2026 statt. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht das landesweite Festival in die nächste Runde und bringt mehr als 200 Veranstaltungen in über 70 Bibliotheken im ganzen Bundesland.

Unter dem Motto „Entdecken. Staunen. Erleben.“ stehen diesmal vor allem Familien im Mittelpunkt. Bibliotheken sollen sich dabei einmal mehr als das präsentieren, was sie längst vielerorts sind: offene, lebendige Treffpunkte für alle Generationen.

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

„Dieses Festival zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und lebendig unsere Bibliotheken sind“, sagt Landesrat Anton Kasser. „Ich lade alle ein, eine Bibliothek in Niederösterreich zu besuchen und sich von der besonderen Atmosphäre mitreißen zu lassen.“

Das Festival will bewusst mehr sein als eine klassische Veranstaltungsreihe. Bibliotheken werden zu Bühnen für Geschichten, Kreativität und Austausch. Im Zentrum stehen Lesungen, Theaterformate, kreative Workshops, Spielenachmittage und interaktive Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Mehrere Kinder sitzen aufmerksam auf bunten Sitzkissen in einer Bibliothek.

Neben Leseabenden gibt es auch genug Programm für Spiel und Spaß.

Niederschwellige Bildungsorte

Gerade im ländlichen Raum spielen Bibliotheken eine wichtige Rolle als niederschwellige Bildungs- und Kulturorte. Sie begleiten Kinder beim Lesenlernen, bieten Eltern Unterstützung und schaffen Räume, in denen Generationen miteinander in Kontakt kommen. 

Theresia Radl, Leiterin der Stadtbibliothek St. Pölten, betont: „Gemeinsam machen wir Bibliotheken greifbar und lebendig. Das Festival vereint Unterhaltung, Kultur und Bildung für alle Generationen und stärkt das Miteinander.“ 

Im ganzen Land

In allen Regionen Niederösterreichs öffnen Bibliotheken ihre Türen. Von kleinen Gemeindebibliotheken bis zu größeren Stadtbibliotheken entsteht ein dichtes Netz an Veranstaltungen.

Das Stift Melk saniert seine Bibliothek
NÖ-Premiere: Ein Festival der Bibliotheken

Weitere Informationen und das vollständige Programm unter: Festival - Bibliotheken Niederösterreich

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