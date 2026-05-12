Lesen, staunen, erleben: NÖ Bibliotheken laden zur Festivalwoche

Niederösterreich verwandelt sich Anfang Juni erneut in ein großes Leseland: Von 8. bis 14. Juni 2026 findet das Bibliotheken Festival Niederösterreich 2026 statt. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht das landesweite Festival in die nächste Runde und bringt mehr als 200 Veranstaltungen in über 70 Bibliotheken im ganzen Bundesland.

Unter dem Motto „Entdecken. Staunen. Erleben.“ stehen diesmal vor allem Familien im Mittelpunkt. Bibliotheken sollen sich dabei einmal mehr als das präsentieren, was sie längst vielerorts sind: offene, lebendige Treffpunkte für alle Generationen.

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

„Dieses Festival zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und lebendig unsere Bibliotheken sind“, sagt Landesrat Anton Kasser. „Ich lade alle ein, eine Bibliothek in Niederösterreich zu besuchen und sich von der besonderen Atmosphäre mitreißen zu lassen.“

Das Festival will bewusst mehr sein als eine klassische Veranstaltungsreihe. Bibliotheken werden zu Bühnen für Geschichten, Kreativität und Austausch. Im Zentrum stehen Lesungen, Theaterformate, kreative Workshops, Spielenachmittage und interaktive Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.