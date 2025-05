NÖ-Premiere: Ein Festival der Bibliotheken

Dienstag: In Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) wird im Reparaturcafé der Fokus auf Bücher gelegt. Ein Buchbinder wird vor Ort sein. Am selben Tag wird es auch eine Schnitzeljagd durch die Stadtbibliothek St. Pölten geben.

Montag: In der Stadtbücherei Bad Vöslau (Bezirk Baden) startet das Lesefestival am Montag, 2. Juni, etwa mit Kaffee und Kipferl beim Lesefrühstück ab 9.30 Uhr. In Korneuburg wird ab 15 Uhr vor der Bücherei gepicknickt. In Pottendorf (Bezirk Baden) können Kinder von fünf bis acht Jahren über Planeten, Mond und Raumstation beim Workshop „Universum“ lernen. Um 15 Uhr geht es los.

Erstmals haben die öffentlichen Bibliotheken des Landes Niederösterreich das Bibliotheken-Festival ausgerufen – es findet von 2. bis 8. Juni in Büchereien in allen Regionen statt. Über 200 Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Der KURIER gibt einen Einblick:

Mittwoch: Eine Schnitzeljagd findet tags darauf ebenfalls in der Schulbibliothek in Wölbing (Bezirk St. Pölten) statt. Zur Mitmachlesung und zum Büchertausch lädt die Gemeindebücherei Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd).

Donnerstag: Der Kasperl kommt am Donnerstag in die Bibliothek im Zentrum Wiener Neustadt. In Bergern (Bezirk Krems-Land) stellt die Wachauer Autorin Andrea A. Walter das Buch „Sonnwendmord“ vor.

Freitag: In der Stadtbücherei Mistelbach startet um 16 Uhr das Erzähltheater „Das Grüffelokind“. In der Kinderwerkstatt in der Bücherei Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) geht es um Naturkosmetik .

Samstag: Zum Wissenschaftsnachmittag lädt die P&R Bücherei Sigmundsherberg (Bezirk Horn) – es geht um Wasser und Klima. In Schleinbach hält Manuel Rothwald einen Vortrag über effizientes Lernen.

Sonntag: „Wie war das früher in der Schule?“, fragt sich die Gemeindebücherei Weiden/March und in Raasdorf (beide Bezirk Gänserndorf) wird KI in den Mittelpunkt gestellt.