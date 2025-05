Perlen aus der anonymen Bücherklappe

Alles, was dort abgegeben wird, kommt in die Hände der Bibliothekswissenschaftlerin Ingrid Brandner. Vor rund einem Monat haben sie und Nina Hlava die Aktion gestartet. Seither hat Brandner alle Hände voll zu tun: Etwa 1.000 Bücher wurden abgegeben.

Noch ein bisschen "aufgehübscht"

Alle hat sie in ihren Bibliothekskatalog aufgenommen und in Heidenreichstein in Regale des bald eröffnenden Antiquariats „Waldviertel Exklusiv“ geschlichtet. Davor hat die 72-Jährige sie aber noch „aufgehübscht“ so gut sie konnte.