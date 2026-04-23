Das Stift Melk saniert seine Bibliothek

Die Bibliothek des Stifts Melk wird derzeit umfassend saniert. Ziel der Arbeiten ist es, die historische Bausubstanz zu sichern und die wertvollen Buchbestände langfristig zu schützen. Im Fokus stehen die Verbesserung des Raumklimas, die Erneuerung der technischen Anlagen sowie restauratorische Maßnahmen an Regalen, Fresken und Böden.

Die Stiftsbibliothek zählt zu den bedeutendsten barocken Bibliotheken Europas und umfasst rund 100.000 historische Werke, darunter Handschriften und frühe Drucke. Die Sanierung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt sowie spezialisierten Fachbetrieben. Während der Bauarbeiten ist die Bibliothek für Besucherinnen und Besucher nur eingeschränkt zugänglich.

Mit der Sanierung investiert das Stift Melk in den Erhalt eines zentralen Kulturgutes und stellt sicher, dass die Bibliothek auch künftig als Forschungs‑ und Ausstellungsort genutzt werden kann.