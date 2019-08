Bezirk Lilienfeld: Waldbrand nach Blitzschlag

Drei Feuerwehren mit 35 Mann sind am Freitag bis in die Abendstunden bei der Bekämpfung eines durch Blitzschlag ausgelösten kleinen Waldbrandes in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) in Niederösterreich im Einsatz gestanden. Der entstandene Sachschaden auf einer Fläche von wenigen hundert Quadratmetern im Forst des Stiftes Herzogenburg sei als unbedeutend einzuschätzen, berichtete das Bezirkskommando.