Bezirk Baden: Traktor ging in Flammen auf

In Altenmarkt a. d. Triesting (Bezirk Baden) ging am Freitag ein Traktor bei der Feldarbeit in Flammen auf. Der Landwirt brachte sich nach Feuerwehrangaben in Sicherheit. Die Zugmaschine wurde praktisch zur Gänze vernichtet.

Laut dem Bezirksfeuerwehrkommando Baden hatte es einen lauten Knall gegeben. Damit verbunden sei dem Landwirt durch das rechte offene Seitenfenster der Kabine des Traktors eine Stichflamme entgegen geschossen.