Bezirk Amstetten: Gehäutete Katze in Tresor entdeckt

Eine gehäutete Katze ist am Montag in einem offenen Tresor in einem leer stehenden Bürogebäude in Ennsdorf (Bezirk Amstetten) gefunden worden. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Tierquälerei, bestätigte die Polizei am Dienstag auf Anfrage Medienberichte. Die herangezogene Ärztin konnte nicht zweifelsfrei feststellen, ob der Katze noch lebend oder kurz nach dem Tod das Fell abgezogen wurde.

Der Besitzer der seit Jahren leer stehenden Immobilie hatte den Kadaver entdeckt, wie auch die "NÖN" berichteten. Auf dem Gelände soll es zuletzt häufiger zu Vandalismusakten gekommen sein.