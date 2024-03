Bezirk Amstetten: 53-Jähriger starb bei Fahrzeugkarambolage

Bei einer Karambolage mit vier beteiligten Fahrzeugen ist am Donnerstag in Behamberg (Bezirk Amstetten) ein 53-Jähriger ums Leben gekommen. Der ungarische Staatsbürger starb an Ort und Stelle, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Drei weitere Personen wurden bei dem Verkehrsunfall teils schwer verletzt.

Doppelte Sperrlinie missachtet

Ausgelöst hatte den Seriencrash ein 83-jähriger Oberösterreicher, der mit seinem Pkw auf der B122 mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung einer doppelten Sperrlinie ein vor ihm fahrendes Kfz überholt haben soll. Der Wagen kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto des 53-Jährigen. Zwei weitere Fahrzeuge wurden in der Folge touchiert bzw. in den Graben geschleudert.