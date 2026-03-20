Erbe-Betrug in NÖ: Drei Frauen prellten Opfer um 188.000 Euro

Die niederösterreichische Polizei sucht weitere Opfer von drei Betrügerinnen, die 15 Personen um insgesamt 188.000 Euro gebracht haben sollen.

Die Frauen sollen vorgetäuscht haben, dass sie Geld für einen Rechtsstreit um ein Erbe brauchen, und teilweise eine Rückzahlung in doppelter Höhe des ursprünglichen Betrages versprochen haben. Eine 56-Jährige und eine 61-Jährige wurden am Donnerstag in Amstetten festgenommen. Eine 64-Jährige wird laut Aussendung von Freitag angezeigt.

Das Trio soll Bekannten, Freunden und Familienmitgliedern erzählt haben, dass die 56-Jährige rund 700.000 Euro erben würde, die Summe könne jedoch wegen eines Rechtsstreits bisher nicht ausgezahlt werden.

Die Betrügereien sollen bis 26. Februar verübt worden sein.