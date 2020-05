Betriebe stöhnen: Stau wie vor der Umfahrung

Wer erinnert sich nicht an die endlosen Staus, die sich jeden Morgen in Fahrtrichtung Wien bildeten, nur um am Nachmittag von ebenso langen Kolonnen in die Gegenrichtung abgelöst zu werden? Dies sollte mit Eröffnung der Klosterneuburger City-Umfahrung der Vergangenheit angehören, versprachen Politiker verschiedener Couleurs.

Die Umfahrung ist seit fünf Jahren Realität. Eine Verbesserung der Verkehrslage ist aus Sicht der Klosterneuburger Unternehmer jedoch ausgeblieben: "Mittlerweile ist die Situation genauso schlimm wie vor der Umfahrung", sagt Wirtschaftskammer-Obmann Walter Platteter. Als Abhilfe fordert der Wirtschafts-Boss die Verwirklichung zweier lange diskutierter, letztlich aber immer wieder verworfener Projekte: Der " Martinstunnel" unter dem Ölberg soll den Verkehr als Verlängerung der bestehenden Umfahrung unter dem Stadtzentrum durchleiten; zudem wäre "eine Donaubrücke nach Korneuburg ein Anschluss an eine Autobahn", sagt Platteter.