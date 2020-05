"Betonbunker" als Kindergarten: Pilotprojekt steht in der Kritik

Am Bahnhof Tullnerfeld verkehren in regelmäßigen Abständen Regional- und Schnellzüge Richtung Wien und St. Pölten. Die Parkplätze sind voll. Die regionale Haltestelle wird von den Pendlern immer stärker angenommen. Im Gegensatz zum angebundenen Kindergarten, der in Niederösterreich als Pilotprojekt gilt. Doch seit der Eröffnung vergangenen Herbst hagelt es Kritik.

Nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt spielen drei Kinder in der Sandkiste. Es sind jene drei Kinder, die an diesem Tag den Kindergarten besuchen. Zwei Pädagoginnen kümmern sich um deren Wohl. Die Aufsichtspflicht wird also mehr als erfüllt.

Aus Sicht der FPÖ ist das Projekt bisher ein Flop. Laut nö. Kindergartenordnung müssen mindestens 12 Kinder für eine Gruppe gemeldet sein. "Bei einem Versuch ist das immer anders", rechtfertigt sich Bürgermeister Rudolf Friewald. Außerdem seien neun Kinder gemeldet.