Betagter Angler im Bezirk Baden nach Sturz aus der Triesting gerettet

In Berndorf (Bezirk Baden) haben Polizeibeamte einen Fischer aus der Triesting gerettet. Der 79-Jährige war während des Angelns auf einem Stein ausgerutscht und hatte es nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Fluss geschafft. Der Verletzte wurde nach dem Vorfall vom Sonntagnachmittag per Rettung in das Landesklinikum Baden gebracht.