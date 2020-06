Beschluss im Farben-Roulette

Die Entscheidung ist gefallen. In Absprache mit ausgewählten Bürgern und Experten wurde die neue Fassadenfarbe für das moderne City-Center in der Innenstadt von Zwettl beschlossen. Die Maler sind bereits dabei, das teils historische Sparkassen-Haus, das um vier Millionen Euro in ein Büro- und Geschäftsgebäude umgebaut wird, in frisches Gelb zu tauchen – so harmonisch die jetzige Einigung darüber war, so hitzig war im Vorfeld die Debatte um das historische Stadtbild.

Wie berichtet, sorgte ein Fassaden-Entwurf des Hauses für heftige Kritik. Die abgebildete, schlichte und weiße Fassade bezeichneten Bewohner als "Bausünde historischen Ausmaßes". Sie forderten einen strengeren Ensembleschutz. Die Sparkasse zeigte sich daraufhin bemüht, die Wogen zu glätten, und versprach, alle Verzierungen an der Fassade und bei den Fenstern natürlich zu erhalten. Gemeinsam mit Bürgern beschlossen die Sparkassen-Chefs auch die neue Fassaden-Farbe. "Am Ende des Prozesses war eindeutig ein Gelbton herausgekommen", sagt Sparkassen-Direktor Franz Pruckner.

Während die Maler schon an der neuen, gelben Hausfassade werken, biegen auch die Innenarbeiten in die Zielgerade. Im Gebäude, in dem sich früher auch die Musikschule befand, entstehen moderne Geschäfte und Büroräume. Eingezogen sind schon das Regionalmanagement Waldviertel und die Tourismus-Agentur Destination Waldviertel.