Berndl-Bad: Preisspirale dreht sich

Das Florian Berndl-Bad bleibt ein politischer Dauerbrenner. Nach einem Aufschrei der Oppositionsparteien in Korneuburg meldeten sich jetzt die Bisamberger Minderheitsparteien zu Wort. Mit einem Drittel-Antrag wurde das Thema in die montägige Gemeinderatssitzung hineinreklamiert. Zwei Stunden standen Bad-Architekt Werner Zita und der neuen Geschäftsführer Ulf Seifert Rede und Antwort. Dabei gab es neuerlich so manche Überraschung für die Mandatare.