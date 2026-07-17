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Niederösterreich

Brandstätterkogel: Schwerverletzte mit Hubschrauber geborgen

Eine 69-jährige Frau stürzte beim Wandern schwer. Die Bergrettung rückte aus, sie wurde ins Klinikum Amstetten geflogen.
Anna Mayr
17.07.2026, 14:51

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Bergrettung und Flugrettung

Am Brandstätterkogel im Bezirk Amstetten ist eine 69-jährige Wanderin am Matrassteig auf einem Stein ausgerutscht und schwer verletzt worden. Die Bergrettungen Amstetten und Waidhofen an der Ybbs rückten zur Erstversorgung aus.

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Bergretter sichern verletzte Wanderin an steilem Waldhang.

Die Verletzte wurde gesichert und erstversorgt.

Anschließend wurde die Frau vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und dem Roten Kreuz übergeben. Nach der weiteren Versorgung wurde sie ins Landesklinikum Amstetten gebracht. Dort wird sie im Schockraum betreut.

Waidhofen an der Ybbs Bergrettung Amstetten
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