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Brandstätterkogel: Schwerverletzte mit Hubschrauber geborgen
Eine 69-jährige Frau stürzte beim Wandern schwer. Die Bergrettung rückte aus, sie wurde ins Klinikum Amstetten geflogen.
Am Brandstätterkogel im Bezirk Amstetten ist eine 69-jährige Wanderin am Matrassteig auf einem Stein ausgerutscht und schwer verletzt worden. Die Bergrettungen Amstetten und Waidhofen an der Ybbs rückten zur Erstversorgung aus.
Anschließend wurde die Frau vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und dem Roten Kreuz übergeben. Nach der weiteren Versorgung wurde sie ins Landesklinikum Amstetten gebracht. Dort wird sie im Schockraum betreut.
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