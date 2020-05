Bergheuriger löst Politstreit aus

"Die Volksanwaltschaft hat alle Fragen beantwortet. Es gibt nichts, was der Ausschuss noch prüfen könnte", sind sich VP-Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und SP-Fraktionschef Karl Hava einig. Dass Mitarbeiter des Bauamts nebenberuflich Gutachten in Klosterneuburger Bauangelegenheiten erstellen, sei in Zukunft auszuschließen. Schmuckenschlager: "Wir haben aus dem Fall personelle Konsequenzen gezogen und vorgesorgt, dass so etwas nicht mehr vorkommen kann."