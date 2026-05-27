Schlachtruf „Halleluja“: Priester kicken gegen Winzer
Für die Priester-Elf ist die Begegnung der erste große Härtetest nach der Priester-EM in Polen im Frühjahr - und das erste Benefizspiel der neuen Saison. Die Kleriker haben sich Anfang des Monats bei einem Freiluft-Trainingsspiel gegen den FC Monday United in Schwarzau am Steinfeld bereits in Topform gebracht.
Auch für die Winzer steht viel auf dem Spiel: Sie nutzen die Partie als letzte Generalprobe vor ihrer Europameisterschaft in Italien. Fans dürfen sich gleich zu Spielbeginn auf ein echtes Highlight freuen, wenn der traditionelle, priesterliche „Halleluja-Schlachtruf“ über den Rasen schallt.
Gespielt wird auf dem großen Feld – und das bei voraussichtlich sommerlichen Temperaturen. Für die nötige Abkühlung der Zuschauer ist bestens gesorgt. Das Besondere: Die Winzer spenden ihren eigenen Wein für die Veranstaltung. Der gesamte Erlös aus dem Weinverkauf rund um das Spiel kommt direkt der sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft im Nachbarort Roseldorf zugute.
„Arbeiter im Weinberg des Herrn“
Teamchef Michael Semmelmeyer, Kaplan in Perchtoldsdorf, fiebert dem Anpfiff in seiner Heimatregion bereits entgegen: „Wir freuen uns riesig auf unser erstes Spiel im Weinviertel! Beide Gruppen – die Priester und die Winzer – sind im übertragenen Sinne Arbeiter im Weinberg des Herrn. Dass wir hier Sport, Gemeinschaft und den guten Zweck verbinden können, ist einfach wunderbar.“ Das Organisationsteam hofft auf zahlreiche gut gelaunte Zuschauer, die die Mannschaften anfeuern und dabei kräftig für den guten Zweck spenden.
- Spieltermin: Sonntag, 31. Mai, um 16:00 Uhr
- Ort: Sporttage Röschitz (Weinviertel)
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