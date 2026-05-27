Für die Priester-Elf ist die Begegnung der erste große Härtetest nach der Priester-EM in Polen im Frühjahr - und das erste Benefizspiel der neuen Saison. Die Kleriker haben sich Anfang des Monats bei einem Freiluft-Trainingsspiel gegen den FC Monday United in Schwarzau am Steinfeld bereits in Topform gebracht.

Auch für die Winzer steht viel auf dem Spiel: Sie nutzen die Partie als letzte Generalprobe vor ihrer Europameisterschaft in Italien. Fans dürfen sich gleich zu Spielbeginn auf ein echtes Highlight freuen, wenn der traditionelle, priesterliche „Halleluja-Schlachtruf“ über den Rasen schallt.

Gespielt wird auf dem großen Feld – und das bei voraussichtlich sommerlichen Temperaturen. Für die nötige Abkühlung der Zuschauer ist bestens gesorgt. Das Besondere: Die Winzer spenden ihren eigenen Wein für die Veranstaltung. Der gesamte Erlös aus dem Weinverkauf rund um das Spiel kommt direkt der sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft im Nachbarort Roseldorf zugute.