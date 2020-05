Beichtvater mit heilenden Händen

Der St. Pöltener hat im Laufe der Jahrzehnte alle Höhen und Tiefen des Vereins mitgemacht. Er saß auf der Trainerbank, als die Wölfe in der Bundesliga groß aufspielten und er blickte in die entsetzten Gesichter, als der Verein auf einen Hochstapler hereinfiel.

Die Episode aus dem Jahr 1999 mit dem Großbetrüger Benjamin E. wird Fehringer ein Leben lang nicht vergessen. Der VSE St. Pölten lag finanziell am Boden, da meldete sich wie aus heiterem Himmel ein Mann, der ein Angebot der US-amerikanischen Investmentgruppe "inFavorit" vorlegte.

Der 42-Jährige wollte zwei Milliarden Schilling in den Bau eines Stadions investieren und die Kicker in die Champions League führen. Vorstand und Co. warteten auf den Mann mit dem Geldkoffer, der den Klub in "Flash St.Pölten" umtaufen wollte.

"Als mir dann erzählt wurde, der sogenannte Investor will mit einem Großraumhubschrauber auf dem Flugfeld in Völtendorf landen, da dachte ich mir schon, dass da was nicht stimmen kann." Fehringer sollte recht behalten. E. landete nicht in St. Pölten, dafür einige Zeit später wegen schwerem gewerbsmäßigen Betrugs im Gefängnis.