Bei Wanderung auf der Rax entlaufen: Verzweifelte Suche nach "Yukon"

Am 26. Dezember ist Husky „Yukon“ aus Maiersdorf im Bezirk Neunkirchen bei einer Wanderung am Mittagstein in Hirschwang an der Rax entlaufen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Polizei, Jägerschaft und Bergrettung wurden von den Besitzern informiert. Seither wurde das Gebiet mehrfach vergeblich abgesucht. Unter anderem mit Drohnen und Wärmebildkameras.