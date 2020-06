Behörde stoppt Clubbing in Kaserne

"Ich bin sprachlos", sagt Norbert Bauer. Der sonst sehr redselige Veranstalter, ohne den in und um die Landeshauptstadt partytechnisch nicht viel los sein würde, findet kaum Worte für eine Entscheidung der Behörde, die nun "seine Existenz" bedrohe.

Es geht um die seit Jahren sehr erfolgreiche Veranstaltungsreihe " Seniorenfloor", die das Publikum über 20 ansprechen soll. Vor allem die wechselnden Locations – vom Autohaus bis zur Kaserne – kommen bei den Gästen sehr gut an.

Morgen, Freitag, hätte der " Seniorenfloor" in der ehemaligen Kopal-Kaserne stattfinden sollen. Die Ticket-Nachfrage war groß, der Veranstalter rechnete mit 700 Besuchern. Doch aus dem Fest unter dem Motto "We are in the army now" wird nun nichts. Denn die Behörde hat Bauer einen Strich durch die Rechnung gemacht, er muss kurzfristig ins Warehouse umsiedeln. Auch das Autohaus als Veranstaltungsort ist wohl gestorben.