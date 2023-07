Behinderungen auf wichtigen Verkehrsrouten in Westniederösterreich

Zu Sperren und Behinderungen kommt es am Wochenende auf wichtigen Verkehrsverbindungen im Bezirk Amstetten. So ist den gesamten morgigen Samstag die Drehscheibe ins Ybbstal, der Kreisverkehr „Weißes Kreuz“ an der Kreuzung B121/L89 bei Amstetten-Neufurth gesperrt. Das Kicker-Duell „David gegen Goliath“, also FCU Ardagger/Viehdorf gegen Red Bull Salzburg am Sonntagvormittag, sorgt für Behinderungen auf der Greiner Bundesstraße B119 durch Ardagger.

Durch die Ertüchtigung der Kreuzung Weißes Kreuz mittels Bypass sind Asphaltierungsarbeiten notwendig. Die Arbeiten sollen am Samstag von 6 Uhr Früh bis 21 Uhr stattfinden. Am nächsten Wochenende, also vom Samstag, 29. Juli, ab 19 Uhr bis zum Montag, 31. Juli, 5 Uhr Früh, erfolgt dann die nächste Sperre. Laut Straßendienst wird eine großräumige Umfahrung über die Orte Mauer und Aschbach ausgeschildert. Im Süden gibt es über Ulmerfeld und Allhartsberg eine Ausweichroute ins Ybbstal.