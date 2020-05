Behindert und mittellos

Ich würde verstehen, wenn sie Rudis Besitz nach seinem Tod einziehen, aber dass man ihm schon zu Lebzeiten alles wegnimmt, ist einfach nicht fair." Die Worte stammen aus dem Mund von Mutter und Sachwalterin Monika K.



Rudi S. kann nicht für sich selbst sprechen. Der 33-Jährige ist nach einem Zwischenfall bei seiner Geburt behindert und wohnt in einem Caritas-Heim in Hollabrunn. Er versteht zwar, was man ihm sagt, spricht aber nur wenige Worte und kann seine Bewegungen nicht kontrollieren. Rudi S. braucht auch bei einfachen Tätigkeiten wie Essen oder Körperpflege Assistenz. "Mein Sohn ist von Geburt an behindert. Er hätte sich nie selbst etwas schaffen können", sagt Mutter Monika K.

Rudi S. ist nicht nur behindert, sondern seit Kurzem auch mittellos - und das, obwohl er nach dem Tod seines Vaters Erbe eines kleines Vermögens war. Rund 86.000 Euro hatte der junge Mann geerbt; 81.312 Euro und 39 Cent davon musste er ans Land Niederösterreich abtreten - als Kostenersatz für Pflege- und Sozialhilfeleistungen des Landes.



Pflege-Regress hieß die Praxis der Länder, für die Erstattung der Pflegekosten von Behinderten und Senioren auf das Vermögen der Betroffenen bzw. ihrer (potenziellen) Erben zurückzugreifen. Um tragische Regress-Fälle, wie jenen von Rudi S. zu vermeiden, wurde der Pflege-Regress in allen Bundesländern abgeschafft - in Niederösterreich hob der Landtag das entsprechende Gesetz 2008 auf.



Rudi S. hilft diese Gesetzesänderung nichts. Sein Vermögen wurde heuer eingezogen; drei Jahre nach Abschaffung des Pflege-Regresses. Sein Pech: Die Forderung des Landes betrifft die Jahre 2003 bis 2006 und somit eine Zeitspanne, in der das Gesetz noch in Kraft war.