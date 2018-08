Bayerische Staatsmedaille für Johanna Mikl-Leitner

Im Jahr 2013 wurde im Innenministerium in München die Bayerische Staatsmedaille „Stern der Sicherheit“ eingeführt, um Persönlichkeiten zu ehren, die sich nachhaltige Verdienste um die Innere Sicherheit in Bayern erworben haben. Das Jahr 2015 war entscheidend, dass diese hohe Auszeichnung nun Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) von Staatsminister Joachim Herrmann (CSU) nun in München verliehen wurde.

Herrmann betonte auch beim Festakt, dass es nur die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ zwischen ihm und der damaligen Innenministerin Mikl-Leitner möglich gemacht habe, die große Flüchtlingsbewegung nach Österreich und Deutschland zu bewältigen. Herrmann: „Österreich und Bayern waren damals außerordentlich gefordert.“ Wobei er sich einen Nachsatz in Richtung Kanzlerin Angela Merkel wegen der Öffnung der Grenzen nicht verkneifen konnte: „Für eine Entscheidung, die vom Kern her weder Du noch ich getroffen haben.“

Folgende Punkte waren für Herrmann für die gute Zusammenarbeit – und somit auch für die Ehrung – entscheidend: der gegenseitige Informationsaustausch, abgestimmte Strategien, der Einsatz der Spezialeinheit „Cobra“ im Zuge der Amtshilfe auf bayerischem Gebiet.