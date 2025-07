Zwei Millionen Euro für 30.000 Obstbäume

2015 gegründet, stiegen schon sechs Leaderregionen, die sich vom Mostviertel bis in den Wienerwald und bis ins Kamptal im Waldviertel erstrecken in die Förderaktion ein.

Früchte

Eine Initiative, die in mehrfacher Hinsicht Früchte trage, ist LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) überzeugt. Er zieht am Biohof Pichler bei Mank Bilanz und nennt rund eine Million Euro, die als Förderung ins Baumpflanzprogramm flossen. Jene, die die Bäume kauften, haben etwa die gleich hohe Summe investiert. Damit sei zu einem Gewinn in mehrfacher Hinsicht beigetragen worden, sagt Pernkopf. "Es geht um unsere Heimat, die Biodiversität und unser Landschaftsbild. Dafür braucht es eine derartige Obstbaumpflanzaktion“, betont er.