Niederösterreich

Baum verhinderte Pkw-Absturz am winterlichen Hochkogel

Auto rutsche in einen Steilhang ab
Feuerwehrleute aus Randegg hatten in winterlicher Traumlandschaft Déjà-vu-Erlebnisse. Binnen weniger Tage stürzten zwei Pkw an der selben Stelle in den Graben.
Von Wolfgang Atzenhofer
24.01.26, 08:37

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Fahrt durch eine traumhafte Winterkulisse am Hochkogel im Bezirk Scheibbs endete am Freitag für einen Pkw-Lenker samt seinen Passagieren mit einem gewaltigen Schreckmoment. Der Wagen kam von der schmalen Straße ab und schlitterte rückwärts in einen steilen Abhang.

Unfallauto wird aus dem Graben gehoben.

Unfallauto wird aus dem Graben gehoben.

Zum großen Glück der drei Fahrzeuginsassen verhinderte ein Baum den weiteren Absturz des Wagens, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Randegg.

Raureif

Dicker Raureif hatte nicht nur die Bäume in ein fast kitschiges Winterkleid gehüllt, sondern  fiel auch auf die Fahrbahn. Aufgrund der rutschigen Verhältnisse dürfte es zu  dem Unfall gekommen sein.    Glücklicherweise konnten die drei Insassen das steil im Abhang hängende Auto unverletzt verlassen. 

„Doppelte“ Stadterhebung: Scheibbs feiert 100-jähriges Jubiläum


Die zum Einsatz alarmierten Mitglieder der Feuerwehr Randegg hatten ein regelrechtes Déjà-vu-Erlebnis. Vor vier Tagen waren sie um die selbe Tageszeit zur selben Stelle auf der Hochkogelstraße beordert worden, weil dort ebenfalls ein Pkw von Fahrbahn in den Graben gerutscht war.

Unfall in Tschechien: Noch immer Fäkalien in der Thaya


Mithilfe des Wechselladefahrzeugs der FF Perwarth konnte auch am Freitag das Unfallauto aus der misslichen Lage gehoben und sicher abtransportiert werden.

Pkw hängt im Steilhang

Der Unfallwagen blieb in einer misslichen Lage hängen.

Nach einem eineinhalbstündigen winterlichen Einsatz konnten die Freiwilligen dann wieder in ihre Feuerwehrhäuser einrücken.

Mehr zum Thema

Scheibbs
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare