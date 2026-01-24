Baum verhinderte Pkw-Absturz am winterlichen Hochkogel

Die Fahrt durch eine traumhafte Winterkulisse am Hochkogel im Bezirk Scheibbs endete am Freitag für einen Pkw-Lenker samt seinen Passagieren mit einem gewaltigen Schreckmoment. Der Wagen kam von der schmalen Straße ab und schlitterte rückwärts in einen steilen Abhang .

Zum großen Glück der drei Fahrzeuginsassen verhinderte ein Baum den weiteren Absturz des Wagens, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Randegg.

Raureif

Dicker Raureif hatte nicht nur die Bäume in ein fast kitschiges Winterkleid gehüllt, sondern fiel auch auf die Fahrbahn. Aufgrund der rutschigen Verhältnisse dürfte es zu dem Unfall gekommen sein. Glücklicherweise konnten die drei Insassen das steil im Abhang hängende Auto unverletzt verlassen.