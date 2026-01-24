Baum verhinderte Pkw-Absturz am winterlichen Hochkogel
Die Fahrt durch eine traumhafte Winterkulisse am Hochkogel im Bezirk Scheibbs endete am Freitag für einen Pkw-Lenker samt seinen Passagieren mit einem gewaltigen Schreckmoment. Der Wagen kam von der schmalen Straße ab und schlitterte rückwärts in einen steilen Abhang.
Zum großen Glück der drei Fahrzeuginsassen verhinderte ein Baum den weiteren Absturz des Wagens, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Randegg.
Raureif
Dicker Raureif hatte nicht nur die Bäume in ein fast kitschiges Winterkleid gehüllt, sondern fiel auch auf die Fahrbahn. Aufgrund der rutschigen Verhältnisse dürfte es zu dem Unfall gekommen sein. Glücklicherweise konnten die drei Insassen das steil im Abhang hängende Auto unverletzt verlassen.
Die zum Einsatz alarmierten Mitglieder der Feuerwehr Randegg hatten ein regelrechtes Déjà-vu-Erlebnis. Vor vier Tagen waren sie um die selbe Tageszeit zur selben Stelle auf der Hochkogelstraße beordert worden, weil dort ebenfalls ein Pkw von Fahrbahn in den Graben gerutscht war.
Mithilfe des Wechselladefahrzeugs der FF Perwarth konnte auch am Freitag das Unfallauto aus der misslichen Lage gehoben und sicher abtransportiert werden.
Nach einem eineinhalbstündigen winterlichen Einsatz konnten die Freiwilligen dann wieder in ihre Feuerwehrhäuser einrücken.
Kommentare