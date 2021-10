Baukonzern ködert Jugend mit Top-Ausbildungscampus

Ybbs/Donau. Im Kampf gegen den Facharbeitermangel und um mehr Nachwuchs im Baugewerbe setzte der Baukonzern Strabag ein eindrucksvolles Zeichen. Im Gewerbegebiet von Ybbs/Donau (Bezirk Melk) wurde am Freitag das österreichweit modernste bautechnische Ausbildungszentrum eröffnet. Lehrlinge und Fachkräfte des Konzerns erhalten am Strabag-Campus künftig Zusatzausbildungen.

Zehn Millionen Euro investierte der Konzern in die Niederlassung. Rund 250 Lehrlinge werden hier jährlich zusätzlich zur Berufsschule und dem Arbeitsleben Extra-Qualifikationen erlangen. „Wir haben diese Investitionsentscheidung durchgezogen, weil wir unseren Nachwuchskräften die modernste Ausbildung Österreichs bieten wollen“, erklärte Strabag-Vorstandschef Thomas Birtel. Den jungen Mitarbeitern soll durch Schulungen, etwa am weltweit modernsten Baggersimulator, entsprechendes Können und Selbstvertrauen mit in die Arbeitswelt gegeben werden, erklärten die Konzernmanager bei der Eröffnung.