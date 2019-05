Bauernhof in Oberndorf in Flammen: Feuerwehrmann wurde verletzt

Dramatische Szenen spielten sich heute in Oberndorf an der Melk im Bezirk Scheibbs ab: Gegen 5 Uhr Früh heulten die Sirenen, weil ein Bauernhof in Flammen aufgegangen war.

Familie in Gefahr

Das Feuer dürfte in einer Hackschnitzelanlage ausgebrochen sein und griff dann auch auf das Wohnhaus über. Die sechsköpfige Familie, vier Erwachsene und zwei Kinder, konnten sich zum Glück noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, berichtet das Rote Kreuz. Er erlitt leichte Verbrennungen an der Schulter und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.