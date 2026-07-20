Schmuckenschlager räumt Chefsessel in der Landwirtschaft

In der Landwirtschaftskammer Niederösterreich steht ein Führungswechsel bevor: Der bisherige Präsident Johannes Schmuckenschlager wird sein Amt mit der Vollversammlung am 4. Dezember zurücklegen. Der Niederösterreichische Bauernbund nominierte am Montag einstimmig den bisherigen Vizepräsidenten Lorenz Mayr als Nachfolger. Neue Vizepräsidentin soll Irene Neumann-Hartberger werden. Andrea Wagner bleibt weiterhin Vizepräsidentin.

Schmuckenschlager, der die Landwirtschaftskammer seit 2018 führt, begründet seinen Rückzug aus der Kammerführung mit seinen Aufgaben auf Bundes- und Europaebene. Der Nationalratsabgeordnete will sich künftig verstärkt den laufenden Verhandlungen zur künftigen EU-Agrarpolitik sowie dem mehrjährigen EU-Budget widmen. Darüber hinaus ist er unter anderem Präsident des Europäischen Weinbauverbandes und im Europarat tätig. „Die besten Rahmenbedingungen schaffen“ „Die aktuellen Verhandlungen rund um das EU-Budget und die kommende Periode der gemeinsamen EU-Agrarpolitik brauchen nun einen verstärkten Einsatz, damit wir für die niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern die besten Rahmenbedingungen für die Zukunft schaffen“, erklärte Schmuckenschlager. Auch seinen Einsatz für strengere Regeln bei Lebensmittelimporten aus Drittstaaten kündigte er an. Unter Schmuckenschlagers Führung behauptete der Bauernbund seine dominierende Stellung in der Landwirtschaftskammer. Bei den Kammerwahlen erreichte die Fraktion zuletzt im Jahr 2025 rund 82 Prozent der Stimmen.

Sein designierter Nachfolger Lorenz Mayr ist seit 2020 Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Der 44-Jährige bewirtschaftet mit seiner Familie einen Ackerbaubetrieb in Steinabrunn im Bezirk Korneuburg. Mayr kündigte an, die bisherige Linie fortsetzen zu wollen. Versorgungssicherheit, faire Wettbewerbsbedingungen für heimische Betriebe, der Abbau von Bürokratie sowie eine langfristige Sicherung der Wasserversorgung für die Landwirtschaft nannte er als zentrale Herausforderungen. Richtige Rahmenbedingungen „Um Versorgungssicherheit zu garantieren, braucht es uns Bäuerinnen und Bauern. Und wir Bäuerinnen und Bauern brauchen die richtigen Rahmenbedingungen, um wirtschaften zu können. Dafür werde ich mich mit meiner ganzen Kraft einsetzen“, sagte Mayr.