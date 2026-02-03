Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Agrarier sehen sich in Sachen Endverbraucherpreise nicht nur immer wieder entlang der Wertschöpfungskette übervorteilt. Nun schlagen sie konkret wegen der tiefen Getreide-Erzeugerpreise und zu hohen Kosten beim Anbau Alarm. "Zu den aktuellen Preisen können wir in Österreich kein Getreide produzieren", warnte der Chef des ÖVP-Bauernbundes, Georg Strasser, am Montag via Aussendung. Die Erzeugerpreise im Ackerbau stagnierten, während die Produktionskosten anstiegen.

Für eine Tonne Mahlweizen habe ein Landwirt zuletzt rund 180 Euro bekommen. Das sei ein Rückgang von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders brisant sei der äußerst geringe Anteil der Wertschöpfung, der bei den Betrieben ankomme, bekräftigte der ÖVP-Bauernbund. "Von einem 1-kg-Laib Brot landen rund 20 Cent am Anfang der Kette bei den Bäuerinnen und Bauern, das sind lediglich 6 Prozent vom durchschnittlichen Verkaufspreis." Bei einer Semmel bleibe Bauern rund 1 Cent. "Selbst wenn der Bauer seinen Weizen verschenkt, würde die Semmel für Konsumenten nur um rund einen Cent billiger", so der Volkspartei-Abgeordnete zum Nationalrat.

Kampagne lanciert Daher fordert der Bauernvertreter dringend Entlastungen auf der Kostenseite. Düngemittel hätten sich seit dem russischen Überfall auf die Ukraine massiv verteuert. Der CO2-Grenzausgleich (CBAM) "und weitere EU-Klimavorgaben" könnten auch Preise steigern, was aber nicht geschehen dürfe. "CBAM muss entweder ausgesetzt oder die Einnahmen daraus gezielt zur Entlastung der Landwirtschaft verwendet werden", forderte Strasser und verwies auf eine entsprechende Initiative Österreichs in Brüssel.