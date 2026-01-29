Bittere Pillen für Burgenlands Zuckerrübenbauern

Die Stimmung unter den burgenländischen Zuckerrübenbauern ist gedrückt. Bei der 63. Vollversammlung des Burgenländischen Rübenbauernbundes in Deutschkreutz wurde deutlich: Die wirtschaftliche Lage der Zuckerindustrie in Europa und Österreich bleibt angespannt, und die Auswirkungen treffen auch die Landwirte im Land.

2025 bauten 176 Rübenbäuerinnen und -bauern im Burgenland auf rund 1.800 Hektar Zuckerrüben an – geerntet wurden über 136.000 Tonnen. Doch die Erlöse liegen weit unter den Erwartungen.