Mercosur

Nach Traktor-Demo: Bauernproteste im Burgenland gehen weiter

Viele Traktoren und Menschen versammeln sich auf einem verschneiten Feld in einer großen Kreisformation.
Der Widerstand gegen den Mercosur-Deal der EU bleibt aufrecht. Weitere Protestaktionen könnten folgen.
Von Paul Haider
13.01.26, 17:54

Mit 30 bis 50 teilnehmenden Traktoren hatte Organisator Ernst Tschida im Vorfeld der Bauern-Demo am vergangenen Samstag im KURIER gerechnet. Es sind weit mehr geworden: Fast 100 Traktoren und rund 300 Demonstrierende haben mit einem Konvoi zwischen Parndorf und Neusiedl am See ihren Unmut über die Agrarpolitik der EU kundgetan.

Traktor-Demo beim Outlet Center: Am Samstag droht Verkehrskollaps

Tschida ist mit dem Ablauf der Protestaktion zufrieden: „Ich denke, wir haben unsere Botschaft gut transportiert und viele Landwirte sind mit einer positiveren Stimmung heimgefahren als sie gekommen sind“. Von anderen Verkehrsteilnehmern hätten die Landwirtinnen und Landwirte viel Zustimmung bekommen, lässt Tschida den KURIER wissen.

Ein Traktor mit "Mercosur stoppen!"-Schild protestiert gegen Hormonfleisch und Regenwaldabholzung.

Traktor bei der Demo beim Outlet Center Parndorf. 

Das von den Bauern scharf kritisierte Mercosur-Abkommen ist in der EU inzwischen beschlossene Sache. Die burgenländischen Bauern wollen trotzdem weiter dagegen ankämpfen, bekräftigt der Demo-Organisator: „Wir sortieren gerade alle Informationen und beobachten die politische Entwicklung, die gerade Fahrt aufnimmt. Aber die Bauern sind motiviert, weiter für ihr Recht aufzustehen.“ 

