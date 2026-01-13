Nach Traktor-Demo: Bauernproteste im Burgenland gehen weiter

Mit 30 bis 50 teilnehmenden Traktoren hatte Organisator Ernst Tschida im Vorfeld der Bauern-Demo am vergangenen Samstag im KURIER gerechnet. Es sind weit mehr geworden: Fast 100 Traktoren und rund 300 Demonstrierende haben mit einem Konvoi zwischen Parndorf und Neusiedl am See ihren Unmut über die Agrarpolitik der EU kundgetan.

Tschida ist mit dem Ablauf der Protestaktion zufrieden: „Ich denke, wir haben unsere Botschaft gut transportiert und viele Landwirte sind mit einer positiveren Stimmung heimgefahren als sie gekommen sind“. Von anderen Verkehrsteilnehmern hätten die Landwirtinnen und Landwirte viel Zustimmung bekommen, lässt Tschida den KURIER wissen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Tschida Traktor bei der Demo beim Outlet Center Parndorf.